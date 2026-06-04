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        Yalova'da motosikletiyle 30 metre derinliğindeki vadiye düşen kişi kurtarıldı

        Yalova'nın Termal ilçesinde motosikletiyle 30 metre derinliğindeki vadiye düşen sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 22:05 Güncelleme:
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        Yalova'da motosikletiyle 30 metre derinliğindeki vadiye düşen kişi kurtarıldı

        Yalova'nın Termal ilçesinde motosikletiyle 30 metre derinliğindeki vadiye düşen sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sudüşen Şelalesi mevkisinde bir motosikletlinin kaza yaptığı ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bölgeye AFAD İl Müdürlüğünden 5 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        Çınarcık İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de dahil olduğu arama çalışmasında, motosiklet sürücüsü Ş.B. (26) vadi içerisinde yaralı bulundu.

        Ekiplerin koordineli çalışmasıyla sedye üzerine sabitlenerek halat yardımıyla güvenli alana çıkarılan Ş.B, 112 Acil Sağlık personeline teslim edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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