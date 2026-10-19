Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Yalova'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yalova'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 78 parça halinde satışa hazır toplam 497,89 gram uyuşturucu madde, 2 sentetik uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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