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        AFAD Başkanı Pehlivan, Yozgat'ta afet konutlarını inceledi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde inşa edilen afet konutlarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 19:32 Güncelleme:
        AFAD Başkanı Pehlivan, Yozgat'ta afet konutlarını inceledi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde inşa edilen afet konutlarında incelemede bulundu.

        Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret eden Pehlivan, daha sonra 2024'te Tokat’ın Sulusaray ilçesi merkezli depremde zarar gören Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten ve Ovacık köylerinde yapımı tamamlanan deprem konutlarını inceledi.

        Pehlivan, burada gazetecilere, 2024 yılında Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında yıkılan veya ağır hasarlı hale gelen konutların yenilerinin inşa ediliş süreçlerini yerinde görmek, hem bilgi almak hem de yapılan evler için "hayırlı olsun" dileklerini iletmek üzere Yozgat'a geldiklerini söyledi.

        Türkiye'nin deprem başta olmak üzere afetlerin birçok türünü yaşadığını, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremin bunlar içerisinde en büyük felaketlerden birisi olduğunu belirten Pehlivan, "Deprem sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde başlatılan dünyanın en büyük, en kapsamlı ve en hızlı iyileştirme çalışmaları kapsamında bugün itibarıyla depremden etkilenen illerimizde, 11 ilimiz başta olmak üzere toplamda 18 ilimizde 455 bin konutun, iş yerleri de dahil olmak üzere tamamlanması ve 27 Aralık 2025 tarihi itibarıyla da depremzede vatandaşlarımıza teslim edilme sürecini hep birlikte gördük, müşahede ettik." dedi.

        Pehlivan, Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde de toplamda 78 hak sahibinin bulunduğunu, 39 konut, 6 ahır ve 1 samanlığın teslim edildiğini anlatarak, "Bu hak sahipliği içerisinde 58 konut, 19 ahır, 1 de samanlık bulunuyor. Bunların hepsiyle ilgili inşaat süreçleri başlatıldı ve yarısından çoğunun inşaatı tamamlandı. İnşallah bu yıl içerisinde diğerleri tamamlanacak. Bütün hemşerilerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bu evlerinde öncelikle sağlıklı, huzurlu bir şekilde hayatlarını idame ettirirler." diye konuştu.

        - "Evini Yapana Yardım" yöntemi

        AFAD Başkanlığının uygulamakta olduğu "Evini Yapana Yardım" yöntemine de değinen Pehlivan, şunları kaydetti:

        "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile çok yakın bir şekilde bu inşaat süreçlerini gerçekleştiriyoruz. O kurumlarımız eliyle bu inşaatlar yapılıyor. Bununla birlikte bir de 'Evini Yapana Yardım' yöntemi dediğimiz bir yöntem uyguluyoruz. Yozgat ilimizde de bu yöntemi uyguladık ve kısa sürede başarılı neticelerin elde edildiğini görüyoruz. Burada vatandaşlarımıza 2 yılı ödemesiz toplamda 20 yıl faizsiz kredi desteği sağlıyoruz ve vatandaşlarımız da istedikleri ölçüde kendileri de katkı yaparak bu yapıları inşa ediyor. Son 25 yılda toplamda ülke genelinde yaklaşık 54 bin konutu bu şekilde inşa ettik. Yani 'Evini Yapana Yardım Yöntemi'yle inşa ettirdik."

        Pehlivan, "Evini Yapana Yardım" yöntemini afetten etkilenen bölgelerde uyguladıklarını anlatarak, "Vatandaşlarımıza bunu seçenek olarak sunuyoruz. Kabul ettikleri takdirde de burada her türlü desteği biz AFAD Başkanlığı olarak sağlıyoruz. Tabii devletimizin, milletimizin kaynaklarını kullanarak. Ben bu vesileyle bütün afetlerde, afet sonrası çalışmalarda bizlere sağlamış oldukları desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Vali Özkan da AFAD'ın tüm imkanlarıyla, depremin oluşundan itibaren Yozgat'ta ve köylerinde olduğunu belirterek, AFAD Başkanı ve çalışanlarına teşekkür etti.

        Depremzedelerden Yelten köyünde yaşayan Nuriye Balta ise depremden itibaren devlet yetkililerinin yanlarında olduğunu belirterek, "Evim çok güzel oldu. Devletimizden Allah razı olsun, evimizi yaptılar. Bizi mağdur etmediler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Pehlivan ve Özkan, evleri teslim edilen vatandaşlarla sohbet edip, çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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