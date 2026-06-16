Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Aydıncık'ta kafe ve taş işleme atölyesi

        Aydıncık'ta kafe ve taş işleme atölyesi

        Yozgat'ta, Aydıncık Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kapsayıcı Büyüme Derneği, Kadın Eğitimi Değerlendirme Vakfı (KEDV), Awen For Us işbirliğiyle, "Benim Kooperatifim Projesi" kapsamında kafe ve taş işleme atölyesi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Aydıncık'ta kafe ve taş işleme atölyesi

        Yozgat'ta, Aydıncık Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kapsayıcı Büyüme Derneği, Kadın Eğitimi Değerlendirme Vakfı (KEDV), Awen For Us işbirliğiyle, "Benim Kooperatifim Projesi" kapsamında kafe ve taş işleme atölyesi hizmete açıldı.

        Açılışta konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Aydıncık Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nimet Türker'e yaptığı güzel çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

        Aydıncık ilçesinin Yozgat'ın tanıtımında önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Özkan, "Aydıncık, bir yanda ametist taşı, bir yanda Kazankaya Kanyonu, bir yanda tarımsal potansiyeliyle Yozgat için önemli bir ilçedir. Burada kooperatiflerimiz çok yol aldı. Diğer ilçelerimizde de kooperatiflerimizde kadınlar yürekleriyle, gayretleriyle, emekleriyle çalışıyor. Bütün ilçelerimizle biz büyük bir bütünüz. Destek olandan, emek verenden duasıyla yanımızda bulunan tüm hemşehrilerimizden Allah razı olsun." diye konuştu.


        Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam da ilçenin 4 ile sınır olan küçük ve şirin bir bölge olduğunu belirtti.

        Tekçam, Aydıncık Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin hem ilçenin hem de Yozgat'ın tanıtımında güzel işler başardığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        KEDV Başkanı Kadir Kılıçparlar ise "Benim Kooperatifim Projesi", özel sektör, sivil toplum ve kadın kooperatifleri üçgeninde sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımına katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade etti.

        Aydıncık Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nimet Türker de burada kadın dayanışmasının üretimi ortaya çıkardığı bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından kafe ve taş işleme atölyesinin açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Aile katliamı yapan uzman çavuş öldü
        Aile katliamı yapan uzman çavuş öldü
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        67 yıllık evliydiler... 11 çocukları oldu... 6 saat arayla gelen ölüm!
        67 yıllık evliydiler... 11 çocukları oldu... 6 saat arayla gelen ölüm!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        SpaceX'ten 60 milyar dolarlık AI satınalması
        SpaceX'ten 60 milyar dolarlık AI satınalması
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        25 yıl sonra doğduğu eve gitti
        25 yıl sonra doğduğu eve gitti
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta kozalağın reçeli ve sirkesinden sonra şimdi de turşusu yapıldı
        Yozgat'ta kozalağın reçeli ve sirkesinden sonra şimdi de turşusu yapıldı
        Yozgat'ta jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Yozgat'ta jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Yozgat ve Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlan...
        Yozgat ve Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlan...
        Sorgun'da çalışma seferberliği: Dört bir yanda eş zamanlı hizmet
        Sorgun'da çalışma seferberliği: Dört bir yanda eş zamanlı hizmet
        Yozgat Valisi Özkan, selden etkilenen bölgeleri inceledi
        Yozgat Valisi Özkan, selden etkilenen bölgeleri inceledi
        Yozgat'ta şiddetli yağış tarım arazilerini vurdu
        Yozgat'ta şiddetli yağış tarım arazilerini vurdu