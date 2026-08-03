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        Emekli öğretmen meyveleri meşe fıçısında doğal sirkeye dönüştürüyor

        Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde köylülerin bir araya gelip sınırları kaldırarak kurduğu 5 bin dönümlük meyve bahçesinde, emekli öğretmen Ayşe Aksakal tarafından meşe fıçılarda doğal sirke, marmelat ve bitki çayı üretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Emekli öğretmen meyveleri meşe fıçısında doğal sirkeye dönüştürüyor

        Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde köylülerin bir araya gelip sınırları kaldırarak kurduğu 5 bin dönümlük meyve bahçesinde, emekli öğretmen Ayşe Aksakal tarafından meşe fıçılarda doğal sirke, marmelat ve bitki çayı üretiliyor.

        Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinden 2 yıl önce emekli olan Aksakal, Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesi'nde üretilen elma, kiraz, şeftali, hünnap ve diğer meyvelerle birlikte lavanta, civanperçemi, aynısefa, kantaron gibi aromatik bitkileri hasat ederek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyor.

        Geleneksel yöntemlerle meşe fıçılarda doğal sirke, şekersiz marmelatlar, meyve özleri ve bitki çayları üretimi yapan Aksakal, emekli olduktan sonra öğretmenliği bırakmadığını, sadece sınıf değiştirdiğini söyledi.

        Aksakal, tarımın sadece üretim yapmak değil, toprağa, emeğe ve geleceğe sahip çıkmak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:


        "Bu bahçede yüzlerce çiftçinin bir araya gelmesiyle oluşan çok özel bir üretim modeli var. Biz bu emeği sadece meyve olarak satmak yerine katma değeri daha yüksek doğal ürünlere dönüştürmeye karar verdik. Tamamen kendi bahçelerimizde yetişen meyve ve aromatik bitkileri işliyoruz. Başta doğal fermantasyonla üretilen meşe fıçı sirkelerimiz olmak üzere şekersiz marmelatlar, meyve özleri, bitki çayları gibi geleneksel yöntemlerle hazırlanan birçok doğal ürün üretiyoruz."

        Üretimin temelini kendi bahçelerinden temin ettiklerini, iklim koşulları nedeniyle üretemedikleri ürünleri de kontrollü şekilde dışarıdan temin ettiklerini anlatan Aksakal, "Bahçemizde yetişen elma, kiraz, şeftali, hünnap ve diğer meyvelerle birlikte özellikle lavanta, civanperçemi, aynısefa ve kantaron gibi aromatik bitkileri hasat ediyor. Ardından da kendi üretim tesisimizde işliyoruz. Böylece ürünün dalından sofraya kadar geçen bütün yolculuğunu takip etmiş oluyoruz. En büyük farkımız üretimin her aşamasını kendi bahçemizde kontrol ediyor olmamızdır." diye konuştu.

        Aksakal, ilk etapta 45 meşe fıçıda doğal sirke üretimi yaptıklarını ifade ederek, "Meşe fıçıda doğal fermantasyon geleneğini daha fazla insana ulaştırmak, katma değerli ürünler geliştirmek, en önemlisi kadın istihdamını artırmak istiyoruz. Ürünlerimizi Türkiye'nin dört bir yanına internet sitemizden, sosyal medya kanallarımızdan ve e-ticaret kanalları üzerinden ulaştırıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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