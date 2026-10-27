Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Kadınlar yöresel ürünleri işleyerek ekonomiye kazandırıyor

        Kadınlar yöresel ürünleri işleyerek ekonomiye kazandırıyor

        SAİT ÇELİK/ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kadınlar, doğada kendiliğinden yetişen bitki ve meyveler ile yetiştirdikleri tarım ürünlerini işleyerek ekonomiye kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Kadınlar yöresel ürünleri işleyerek ekonomiye kazandırıyor

        SAİT ÇELİK/ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kadınlar, doğada kendiliğinden yetişen bitki ve meyveler ile yetiştirdikleri tarım ürünlerini işleyerek ekonomiye kazandırıyor.

        Çayıralan Belediyesinin desteğiyle 2021 yılında 7 kadın tarafından kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifinin üyeleri, ilkbahardan itibaren doğadan topladıkları madımak, kekik, ada çayı, kuşburnu, alıç ve gilaburu gibi ürünlerin yanı sıra yetiştirdikleri nohut, mercimek, domates ve biberi değerlendiriyor.

        Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında 2023 yılında makine ve ekipman desteği alan kadınlar, doğadan topladıkları ve yöre sakinlerinden satın aldıkları ürünleri geleneksel yöntemlerle işliyor.

        REKLAM

        Kadınlar, hazırladıkları ürünleri e-ticaret aracılığıyla ve farklı illerdeki satış noktalarında tüketicilerle buluşturuyor.

        Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Gülten Bulut, AA muhabirine, 7 kadınla başladıkları üretimi her geçen yıl artırdıklarını ve bugün 15 kadının aktif olarak çalıştığını söyledi.

        Ürün çeşidini 6'dan 65'e çıkardıklarını dile getiren Bulut, ürünlerin doğallığını ve özgünlüğünü bozmadan odun ateşinde hazırladıklarını anlattı.

        Bulut, yöre sakinlerinin dağ ve ormanlardan topladığı doğal ürünleri de satın alarak işlediklerini ve e-ticaret yoluyla Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderdiklerini ifade etti.

        REKLAM

        Kooperatif olarak en önemli vizyon ve misyonlarının dışarıdan ürün almadan bölgede yetişen ürünleri değerlendirmek olduğunu vurgulayan Bulut, "Bölgemizde yetişen kayısı, çilek ve vişne gibi ürünleri yöre halkından değerinde satın alarak kooperatifimizde işliyor ve pazarlıyoruz ayrıca hamur işleri, erişte, kırpma, yöresel çerezimiz kavurga, çeşitli turşular ve yöremize özgü pezik turşusu üretiyoruz." dedi.

        - "Bu yıl yaklaşık 5 bin kavanoz marmelat ve reçel ürettik"

        Bulut, üretimlerini mevsimlere göre gerçekleştirdiklerini, mart ve nisan aylarında yöresel lezzetlerden madımakla üretime başladıklarını söyledi.

        REKLAM

        Kuşburnu mevsiminin başlamasıyla kooperatifte odun ateşinde marmelat ürettiklerini anlatan Bulut, şöyle konuştu:

        "Şu anda kuşburnu marmelatı yapıyoruz. Dağlarda kendiliğinden yetişen kuşburnu meyvesini yöre halkımız toplayarak kooperatifimize getiriyor. Biz de bu ürünleri satın alarak yaklaşık 100-150 haneye ekonomik katkı sağlıyoruz. Böylece yöre halkımız ek gelir elde ediyor. Kooperatifimizde çalışan kadınların yanı sıra bize ürün getiren vatandaşlarımız da yerel kalkınmaya katkıda bulunuyor. Üretimimiz her geçen gün artıyor. Bu yıl yaklaşık 5 bin kavanoz marmelat ve reçel ürettik. Bunun yanı sıra yaklaşık 2 ton hamur işi hazırladık ve 6 ton kadar gilaburu hasadı yaptık."

        REKLAM

        Bulut, ürettikleri ürünleri farklı illerdeki satış noktalarına gönderdiklerini dile getirerek, "Ürünlerimizi Yozgat ve Kocaeli belediyelerinin satış noktalarına, Ankara ve Antalya'da yöresel ürün satan işletmelere gönderiyoruz. Hedefimiz üretimimizi artırarak daha fazla kadına istihdam sağlamak." ifadelerini kullandı.

        Üretimi artırarak yerel kalkınmaya daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Bulut, yöre halkının daha fazla ürün satın almalarının vatandaşları tarım ve bahçeciliğe teşvik edeceğini sözlerine ekledi.

        - "Çocuklarıma ve torunlarıma harçlık verebiliyorum"

        Kooperatifte çalışan 70 yaşındaki Fatma Beyaz da kooperatif açıldığı günden beri burada çalıştığını söyledi.

        REKLAM

        Ekmek, mantı, erişte, madımak ve kuşburnu marmelatı yaptıklarını kaydeden Beyaz, "Burada kazandığım parayla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de çocuklarıma ve torunlarıma harçlık verebiliyorum. Allah razı olsun. Buraya seve seve geliyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet ediyor, stres atıyoruz." diye konuştu.

        Fatma Varol ise Çayıralan'da kadınlara yönelik iş imkanlarının kısıtlı olduğunu belirterek, "Gülten Hanım sayesinde burada severek ve isteyerek çalışıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz, çok memnunuz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Yıllar önceki nasihati unutmadı, 2 bin 270 rakımda ezan okuyup namaz kıldı
        Yıllar önceki nasihati unutmadı, 2 bin 270 rakımda ezan okuyup namaz kıldı
        Yozgat'ta bir tarım arazisinde çökme ve yüzey yarıkları oluştu
        Yozgat'ta bir tarım arazisinde çökme ve yüzey yarıkları oluştu
        Yozgat'ta yaşlı ve engellilere evde kimlik kartı hizmeti
        Yozgat'ta yaşlı ve engellilere evde kimlik kartı hizmeti
        Yozgat'ta korkutan görüntü: Tarlada derin yarıklar ve çökmeler oluştu
        Yozgat'ta korkutan görüntü: Tarlada derin yarıklar ve çökmeler oluştu
        Akdağmadeni'nde sonbahar doğa yürüyüşü düzenlendi
        Akdağmadeni'nde sonbahar doğa yürüyüşü düzenlendi
        Akdağmadeni'nde sonbahar doğa yürüyüşü gerçekleştirildi
        Akdağmadeni'nde sonbahar doğa yürüyüşü gerçekleştirildi