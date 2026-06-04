Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Sorgun 4. Tarım, Hayvancılık ve Ticaret Fuarı açıldı

        Sorgun 4. Tarım, Hayvancılık ve Ticaret Fuarı açıldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 4. Tarım, Hayvancılık ve Ticaret Fuarı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun 4. Tarım, Hayvancılık ve Ticaret Fuarı açıldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 4. Tarım, Hayvancılık ve Ticaret Fuarı başladı.

        Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle Kaplıcalar mevkisinde gerçekleştirilen açılışa katılan Vali Mehmet Ali Özkan, fuarı gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Vali Özkan, burada gazetecilere, kentte tarımsal altyapı ve sulama yatırımlarının sürdüğünü, çiftçilerin modern ekipmanlarla buluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

        Yozgat'ın tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu belirten Özkan, şöyle konuştu:


        "Bugün Yozgat, coğrafyasıyla Türkiye'nin 14. büyük ili olmasının yanı sıra tarihiyle de ülkemizin önemli tarım kentlerinden biridir. Yeşil mercimek üretiminde Türkiye birincisi, nohutta ikinci, şeker pancarında üçüncü, buğdayda ise beşinci sıradayız. Ülkesinin insanını besleyen beş büyük ilden biriyiz. Alın terini teknoloji ve sermayeyle buluşturan, tarım makineleri üretiminde birçok alanda ilk sıralarda yer alan bir iliz. Bu ve benzeri organizasyonlar, ilimizden, ülkemizden ve yurt dışından gelen yatırımcı firmaları buluşturacak, şehrimizin ekonomik hayatına katkı sağlayacak ve tarımsal modernizasyonun önünü açacaktır."


        Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan da fuarın her yıl daha da geliştiğini belirterek, organizasyonun üretimde verimliliğin artırılması ve teknolojik yeniliklerin üreticilerle buluşturulması amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Sıfır Atık Festivali başladı
        Sıfır Atık Festivali başladı
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta kene ısırması şüphesiyle tedavi altına alınan 15 yaşındaki çocuk...
        Yozgat'ta kene ısırması şüphesiyle tedavi altına alınan 15 yaşındaki çocuk...
        Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören çocuk öldü
        Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören çocuk öldü
        Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisinde Faslı kursiyerin eseri beğeni topladı
        Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisinde Faslı kursiyerin eseri beğeni topladı
        Hızlı Tren Kavşağı'nda kaza: 2 yaralı
        Hızlı Tren Kavşağı'nda kaza: 2 yaralı
        Yozgat'ta Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Yozgat'ta Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Sorgun'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı
        Sorgun'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı