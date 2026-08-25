Sorgun Sanayi Sitesi'nde asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
Sorgun Belediyesi tarafından sanayi Sitesinde yürütülen asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Giriş: 25.08.2026 - 14:49 Güncelleme:
Sorgun Belediyesi tarafından sanayi Sitesinde yürütülen asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Sanayi Sitesi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.
Ekinci, sanayi esnafının daha konforlu ve güvenli bir ortamda hizmet verebilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.
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