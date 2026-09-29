Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Topları sık sık uçuruma kaçan çocuklar, güvenli futbol sahası istiyor

        Topları sık sık uçuruma kaçan çocuklar, güvenli futbol sahası istiyor

        Yozgat'ta site sakinlerinin kendi imkanlarıyla oluşturduğu toprak sahada futbol oynayan çocuklar, toplarının sık sık uçuruma kaçması nedeniyle alanın daha güvenli hale getirilmesini istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Topları sık sık uçuruma kaçan çocuklar, güvenli futbol sahası istiyor

        Yozgat'ta site sakinlerinin kendi imkanlarıyla oluşturduğu toprak sahada futbol oynayan çocuklar, toplarının sık sık uçuruma kaçması nedeniyle alanın daha güvenli hale getirilmesini istiyor.

        Merkeze bağlı Çapanoğlu Mahallesi'ndeki 113 dairenin bulunduğu Seher Vakti Sitesi sakinleri, mahalledeki çocukların güvenli şekilde oyun oynayabileceği alan bulunmaması üzerine, site önündeki boş araziyi değerlendirmeye karar verdi.

        Belediyenin greyder desteği ve kendi imkanlarıyla toprak zemini düzelten ve kale direkleri kuran site sakinleri, çocukların futbol oynayabileceği saha oluşturdu.

        Yaklaşık 70-80 çocuğun futbol oynadığı sahada, topun sık sık uçuruma yuvarlanması, yılanların bulunduğu otluk araziye kaçması ve akan trafik nedeniyle site sakinleri sahanın etrafının kapatılarak güvenli hale getirilmesini istiyor.

        REKLAM

        Sitenin yöneticisi Adnan Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası önceden meraydı. Belediyeden yardım istedik, greyderle düzelttiler. Site sakinleri olarak kendi imkanlarımızla kepçe de çağırdık, alanı düzelttirdik kale ve file yaptık ancak yeterli değil. Alan çok küçük, top aşağıya kaçtığında uçurum var. Buranın genişletilip etrafının kapatılması lazım. Çocukların oynayabileceği güzel bir alan olursa çok memnun oluruz." dedi.

        Çocuklardan Kayra Sipahi de futbol oynarken topun sık sık aşağıdaki yola kaçtığını ve araç trafiği nedeniyle tehlike oluşturduğunu belirterek, sahanın çevresinin kapatılmasını istedi.

        REKLAM

        Emir Alp Tokat ise "Top oynarken kötü şut çektiğimizde top çok uzağa gidiyor. Yılanlar da var, çok korkuyoruz. Arabalar da geçiyor, bu yüzden genellikle topumuz patlıyor. Başkan amcamızdan bize güzel bir saha yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Zeynep Saraç da kendileri için güvenli bir oyun alanı yapılmasını talep etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        "TFF arayışlara başlamış"
        "TFF arayışlara başlamış"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Serenay podyumda
        Serenay podyumda
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş

        Benzer Haberler

        Hentbolun simge isimlerinden Yeliz Özel, Yozgat GSK'nin başarısı için ter d...
        Hentbolun simge isimlerinden Yeliz Özel, Yozgat GSK'nin başarısı için ter d...
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Yozgat'ta 30 bin nüfuslu ilçeden günlük 80 ton süt ekonomiye kazandırılıyor
        Yozgat'ta 30 bin nüfuslu ilçeden günlük 80 ton süt ekonomiye kazandırılıyor
        Yozgat'ta 5 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta 5 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Down sendromlu genç kız hayalini kurduğu gelinliği Yozgat'taki temsili düğü...
        Down sendromlu genç kız hayalini kurduğu gelinliği Yozgat'taki temsili düğü...
        Yozgat'ta "UNESCO 2030 Sonrası Gençlik Eğitimi ve Öğrenme Gündemi İstişare...
        Yozgat'ta "UNESCO 2030 Sonrası Gençlik Eğitimi ve Öğrenme Gündemi İstişare...