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        Yozgat doğa ve kültür turizmini aynı rotada buluşturuyor

        SAİT ÇELİK - Türkiye'nin tam ortasında bulunan Yozgat, doğal güzellikleri, tarihi mirası ve alternatif turizm alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Yozgat doğa ve kültür turizmini aynı rotada buluşturuyor

        SAİT ÇELİK - Türkiye'nin tam ortasında bulunan Yozgat, doğal güzellikleri, tarihi mirası ve alternatif turizm alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

        Bir yanda Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkı'nın asırlık çamları ve piknik alanı, diğer yanda Akdağmadeni'nin yaylaları ve ormanlarıyla doğaseverlere farklı rotalar sunan kent, son yıllarda turizm yatırımlarıyla da öne çıkmak istiyor.

        Çekerek ilçesinde hizmete açılan rafting parkuru macera tutkunlarını ağırlarken, Kazankaya Kanyonu ise manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Lavanta bahçesi de özellikle yaz aylarında fotoğraf tutkunlarını misafir ediyor.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "Kral Kızı Hamamı" olarak da bilinen Basilica Therma Roma Hamamı, yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

        Sorgun, Sarıkaya, Saraykent ve Yerköy ilçeleri ise termal kaplıcalarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, Yozgat'ın bulunduğu coğrafi konumu itibarıyla bir yanı orman, bir yanı yayla, diğer yanı da ova olan önemli tarım kentlerinden olduğunu belirterek, bunun yanı sıra turizmde de yol almaya devam ettiğini söyledi.

        Turizm alanında bazı yatırımların tamamlandığını, bazılarının da devam ettiğini ifade eden Özkan, "Kazankaya Kanyonu turizm yatırımı nihayetine yaklaştı. Akdağ Ormanları'nda Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve ORAN Kalkınma Ajansımızın desteği, belediyemizin katkılarıyla yürütülen Kamp Merkezi çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.

        - "Roma Hamamı önemli bir ziyaretçi ilgisi gördü"

        Özkan, Çamlık Milli Parkı'nın Yozgat için ayrı bir önemi olduğuna dikkati çekerek, bu yılın dört mevsimin neredeyse ikisinin yağışlı geçmesine rağmen Çamlık'taki ziyaretçi sayısının üçe katlandığını dile getirdi.

        Devam eden yatırımlarla gelecekte Yozgat'ın turizm potansiyelinin daha da artacağını söyleyen Özkan, şunları kaydetti:

        "Geçen yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından restorasyonu tamamlanan Roma Hamamı önemli bir ziyaretçi ilgisi gördü ve görmeye de devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Sarıkaya Belediyemiz ve il müdürlüğümüz koordinesinde yürüttüğümüz çalışmalar sürüyor. Bu yılki hedefimiz, alandaki kalan bölümlerde küçük çaplı kazı çalışmalarını tamamlamak. Bunun yanı sıra çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını geliştirerek inşaat sürecini tamamlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca Roma Hamamı'nın yanında bulunan ve geleneksel olarak kullanılan hamamı, Osmanlı dekorasyonları ve motifleriyle yeniden düzenleyerek bir tarafta Roma, diğer tarafta Osmanlı kültürünü bir arada yaşatan özel bir alan oluşturmak istiyoruz. İnşallah yolların kesiştiği ve kavuştuğu coğrafya olan Yozgat, bir gün gelecek gönüllerin kesiştiği, insanların buluştuğu bir coğrafya haline dönecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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