Yozgat Şehir Hastanesinde personele organ bağışı eğitimi verildi
Yozgat Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik organ bağışı eğitimi düzenlendi.
Yozgat Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik organ bağışı eğitimi düzenlendi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, Organ Bağışı Birim Sorumlusu Mehmet Duman tarafından personele organ bağışının önemi, bağış süreci, organ bağışının nasıl yapılacağı ve organ naklinin hayat kurtarmadaki rolü anlatıldı.
Eğitimde, organ bağışının toplumsal dayanışmanın önemli bir parçası olduğu belirtilerek, doğru bilginin yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkati çekildi.
Hastanede organ bağışı konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.
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