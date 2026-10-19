Yozgat Valisi Özkan, muhtarları kabul etti

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarlarını makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, muhtarların gününü kutlayan Özkan, muhtarlık müessesesinin yerel demokrasinin en eski örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Muhtarların köy ve mahallelerde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve takip edilmesinde önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Özkan, kamu hizmetlerinin vatandaşlara hızlı ve etkin şekilde ulaştırılmasına katkı sağlayan muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.