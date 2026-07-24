Yozgat'ta 1400 litre kaçak yağ ele geçirildi

Yozgat'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1400 litre kaç yağ ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak yağ satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli S.A'nın kaçak yağ satışı yaptığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 1400 litre kaç yağ ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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