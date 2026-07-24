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        Yozgat'ta 1400 litre kaçak yağ ele geçirildi

        Yozgat'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1400 litre kaç yağ ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Yozgat'ta 1400 litre kaçak yağ ele geçirildi

        Yozgat'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1400 litre kaç yağ ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak yağ satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda şüpheli S.A'nın kaçak yağ satışı yaptığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 1400 litre kaç yağ ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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