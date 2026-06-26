Yozgat'ta ata tohumları öğrencilerin ellerinde filizleniyor

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Köklerden Geleceğe Ata Tohumlarıyla Maarif Bahçeleri Projesi" kapsamında öğrenciler, ata tohumlarından yetiştirdikleri fideleri toprakla buluşturdu.



Öğrencilerin üretim sürecine aktif katılımını sağlamak ve doğayla iç içe öğrenmelerini amaçlayan proje kapsamında, il genelindeki 6 okulun bahçesine sera kuruldu.



Proje kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu bahçesindeki serada yetiştirilen fideleri okul bahçesinde oluşturulan alana diken öğrenciler, üretim sürecini uygulamalı olarak deneyimledi.



Cumhuriyet Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa Dede, AA muhabirine, okul serasında öğrencilerle birlikte domates, biber, patates ve patlıcan gibi çeşitli sebzeler yetiştirdiklerini söyledi.



Öğrencilerin bir bitkinin tohumdan fideye, fideden ise ürüne dönüşme sürecine tanıklık ettiğini belirten Dede, bu sayede üretimin emek isteyen bir süreç olduğunu uygulamalı olarak öğrendiklerini ifade etti.



Öğrencilerden Ahmet Kızılkale de serada tohum ektiklerini, yıl boyunca öğretmenleriyle birlikte bitkilerle ilgilendiklerini belirterek, tohumların fideye dönüşmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.



Ömrüm Özel ise serada bitkilerle uğraşmayı çok sevdiğini, hasat döneminde yetiştirdikleri sebzeleri arkadaşlarıyla birlikte toplamayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.







