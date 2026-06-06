Yozgat'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Haşim Kılıç Mahallesi Vatan Caddesi'nde M.A. ile A.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.A, üzerindeki tabancayla A.B'ye ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık personeli, A.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Şüpheli M.A, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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