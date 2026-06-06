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        Yozgat'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 20:12 Güncelleme:
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        Yozgat'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Haşim Kılıç Mahallesi Vatan Caddesi'nde M.A. ile A.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.A, üzerindeki tabancayla A.B'ye ateş ettikten sonra kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık personeli, A.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Şüpheli M.A, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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