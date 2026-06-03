Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi, tedavi altına alındı. P.Ö'nün kullandığı 06 JZ 007 plakalı otomobil, Yozgat-Kayseri kara yolu Sarıkaya Kavşağı'nda, M.E. idaresindeki 66 NH 840 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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