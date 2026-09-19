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        Yozgat'ta otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Yozgat'ta otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Y.Ç'nin kullandığı 06 YCE 17 plakalı otomobil, Yozgat-Tokat kara yolu Elmalı köyü mevkisinde, B.D. idaresindeki 66 LH 869 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Y.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Otomobilde yaralanan N.Ç. ve D.Ç. ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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