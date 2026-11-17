Adana'da yurt dışından satın aldıkları yazılımla yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyonda 24 şahıs tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 200 milyon TL para trafiği tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yurt dışından satın aldıkları yazılımla internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebekeyi yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti.

Yapılan incelemelerde şebeke içerisinde 24 kişinin bulunduğu belirlenirken, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 1 milyar 200 milyon TL para trafiği tespit edildi. Şebeke üyelerinin ayrıca banka hesaplarını kullandıran kişilere aylık 85 bin TL ödeme yaptığı belirlendi.

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Şafak vakti operasyon düzenlendi

Ekipler, 6 aylık takip sonrası tespit edilen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.