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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı

        Adana, Mersin ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 02:56 Güncelleme:
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı

        Adana, Mersin ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Adana'nın Aladağ ilçesinde, etkinlikler kapsamında, ilçe protokülünce şehit kabirleri ile 15 Temmuz'da şehit düşen Sevda Güngör'ün ailesi ziyaret edildi.

        Etkinlikler kapsamında Milli İrade ve Demokrasi Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kent Meydanı'nda düzenlenen programda da Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi ve ilahiler seslendirildi.

        Programa Adana Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Mersin'in Gülnar ilçesindeki etkinlikte Kaymakam Emrah Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Olçum, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşların katılımıyla "Milli İrade ve Demokrasi Yürüyüşü" yapıldı.

        Yürüyüşün ardından protokol üyeleri, günün anlam ve önemini yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

        Günün önemine ilişkin konuşmalarının ardından İlçe Müftüsü Mehmet Sain tarafından şehitler için dua edildi.

        Programda "15 Temmuz Milli Dayanışma" temasıyla ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde de Nihal Atakaş Camisi'nde, 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu, dua edildi.

        Etkinlikler kapsamında Kaymakam Muhammet Önder beraberindeki diğer protokol üyeleri ve vatandaşlarla Nihal Atakaş Camisi'nden Atatürk Anıt Alanı'na kadar yürüdü.

        Burada Kaymakam Önder ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez birer konuşma yaptı.

        Kur'an-ı Kerim okunan ve şehitler için dua edilen programda 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Samandağ ilçesinde de Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda şehitler için dua edildi.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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