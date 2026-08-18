Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kontenjanlar doldu

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre ATÜ, kuruluşunun 15. yılında lisans ve ön lisans programlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (ATÜ) lisans ve ön lisans programlarında kontenjanlar doldu.

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