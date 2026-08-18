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        Adana'da aracının arızasının giderilmesini bekleyen sürücü tırın çarpması sonucu öldü

        Adana'nın Pozantı ilçesinde dorsedeki lamba arızasının giderilmesini bekleyen tır sürücüsü, geri manevra yapan başka tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Adana'da aracının arızasının giderilmesini bekleyen sürücü tırın çarpması sonucu öldü

        Adana'nın Pozantı ilçesinde dorsedeki lamba arızasının giderilmesini bekleyen tır sürücüsü, geri manevra yapan başka tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Aykut Turan, 41 FF 975 plakalı tırının dorsesindeki lambanın arızalanması nedeniyle Oto Sanayi Sitesi'ne gitti.

        Sanayideki yolda lambanın arızasını gideren tamircinin yanında bekleyen Turan'a, geri manevra yapan M.E'nin kullandığı 33 FH 767 plakalı tır çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Turan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

        Tır sürücüsü M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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