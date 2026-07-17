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        Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Çelikkol görevine başladı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Çelikkol yeni görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Çelikkol görevine başladı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Çelikkol yeni görevine başladı.

        Adliye yetkilileri ve çalışanları, Çelikkol'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Daha sonra makamına geçen Çelikkol, görevine başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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