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        Muz ağacı lifleri kadınların elinde ekonomik değer kazanıyor

        ÖMER FANSA - Adana'da kooperatif üyesi kadınlar, proje kapsamında muz ağacından elde ettikleri lifleri değerlendirerek ekonomiye kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Muz ağacı lifleri kadınların elinde ekonomik değer kazanıyor

        ÖMER FANSA - Adana'da kooperatif üyesi kadınlar, proje kapsamında muz ağacından elde ettikleri lifleri değerlendirerek ekonomiye kazandırıyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi, Aile Çiftçiliğinin Güçlendirilmesi Programı çerçevesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Muz Lifinin Sıra Dışı Dönüşümü Projesi" hazırlandı.

        Muz üretiminin yoğun yapıldığı Yumurtalık ilçesinde uygulamaya konulan proje kapsamında, Denizin Kızları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi 16 kadına nisanda 2 hafta eğitim verildi.

        Eğitim kapsamında kadınlar, öncelikle atık ağaç gövdelerinden makine yardımıyla lifleri çıkarmayı, ardından da bunlardan çeşitli ürünler yapmayı öğrendi.

        Elde edilen lifleri ayakkabı, çanta, sepet ve hediyelik eşyalara dönüştürerek ekonomiye kazandıran kadınlar, Sıfır Atık Projesi'ne de katkı sağlıyor.

        - "Aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar"

        Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, AA muhabirine, yaklaşık 8 bin dönüm serada ortalama 51 bin ton ürün elde edilen kentin muz üretiminde ülkede 3. sırada yer aldığını söyledi.

        Yetiştiriciliği çok fazla yapılan muzun atıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Bayazıt, hazırladıkları projeyle kadın istihdamına da katkı sağladıklarını belirtti.

        Bayazıt, atık muz ağacı gövdelerinden elde edilen liflerin kadınların elinde katma değeri yüksek ürünlere dönüştüğünü vurgulayarak, "Biz o ürünlerin pazarlaması konusunda da yine desteklerimizi onlardan esirgemiyoruz. İnşallah kısa zamanda da çok geniş alanlarda bu ürünleri de değerlendirecek ve aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar." dedi.

        - "Pazarlama kısmına yoğunlaşacağız"

        Kooperatif başkanı Fatoş Gündüz de projenin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün verdiği malzeme ve eğitim desteğiyle sürdürüldüğünü dile getirdi.

        Kadınlar tarafından yapılan ürünlerin tanıtımına başlayacaklarını belirten Gündüz, şöyle konuştu:

        "Bu ürünlerin artık kadınlara para kazandırması gerektiği için pazarlama kısmına yoğunlaşacağız. Firmalarla görüşeceğiz. Büyük pazarlara gireceğimizi umut ediyorum. İnsanların artık doğal ürünlere yönelmesinden dolayı bu ürünlerin gündem olacağına inanıyorum. Muz lifini işleyen fazla bir oluşum yok. Bu nedenle de ürünlerimiz ön plana çıkacaktır."

        - "Bizim için büyük bir şans"

        Kooperatif üyesi Müjgan Gündüz de muz liflerinin bu şekilde yeni ürünlere dönüştürülebileceğini proje sayesinde öğrendiğini ifade etti.

        Liflerden çanta, ayakkabı, abajur, süs eşyası gibi yeni ürünler yapmanın keyifli olduğunu anlatan Gündüz, "Bu ürünlerden ek gelir elde edeceğiz. Bizim için büyük bir şans, bunları biliyor olmamız avantaj." dedi.

        Hürü Kara da daha önce koyunların yününden yaptığı örgü ve işlemeleri artık muz lifleriyle hazırladığını anlattı.

        Proje kapsamında eğitim alan kadınlardan Sedef Turaççı ise yaptıkları işin kendi bütçelerinin yanı sıra doğaya faydası olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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