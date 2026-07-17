Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı.


        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 13 Kasım 2025'te sanığın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde defter arasına sakladığı 16,08 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişiye satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.A, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 156 bin 200 lira adli para cezasına çarptırdığı İ.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Özel okullar servisçilik yapamayacak
        Özel okullar servisçilik yapamayacak
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Duran için flaş iddia!
        Duran için flaş iddia!
        Yaz aylarında telefon şarjına dikkat!
        Yaz aylarında telefon şarjına dikkat!
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        Dijital jürinin tepkisi
        Dijital jürinin tepkisi
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Aynı film, farklı tarife
        Aynı film, farklı tarife
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        Çalışma ömrü uzadı
        Çalışma ömrü uzadı

        Benzer Haberler

        Adana'da trafik denetiminde 23 motosiklet sürücüsüne ve 2 yolcuya ceza kesi...
        Adana'da trafik denetiminde 23 motosiklet sürücüsüne ve 2 yolcuya ceza kesi...
        Adana'da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
        Adana'da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
        Adana'da yatak fabrikasında yangın: Soğutma çalışmaları devam ediyor
        Adana'da yatak fabrikasında yangın: Soğutma çalışmaları devam ediyor
        Adana'da OSB'de fabrika yangını
        Adana'da OSB'de fabrika yangını
        Çukurova Üniversitesi'nden IREC 2026'da uluslararası başarı
        Çukurova Üniversitesi'nden IREC 2026'da uluslararası başarı
        Uyuşturucu etkisindeki kişi çıkan tartışmada öldürüldü
        Uyuşturucu etkisindeki kişi çıkan tartışmada öldürüldü