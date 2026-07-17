Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı.





Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 13 Kasım 2025'te sanığın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde defter arasına sakladığı 16,08 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişiye satarken yakalandığını belirtti.



Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.A, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 156 bin 200 lira adli para cezasına çarptırdığı İ.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



