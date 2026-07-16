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        Çukurova Üniversitesi'nden IREC 2026'da uluslararası başarı

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde kurulan 1.5 Adana Roket Takımı, ABD'de düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması (International Rocket Engineering Competition-IREC) 2026'da derece aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Çukurova Üniversitesi'nden IREC 2026'da uluslararası başarı

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde kurulan 1.5 Adana Roket Takımı, ABD'de düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması (International Rocket Engineering Competition-IREC) 2026'da derece aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan takım, IREC 2026'da, 141 takım arasından hedef irtifayı yüzde 99,92 doğrulukla tahmin ederek "Uçuş Tahmini Doğruluk Ödülü" kategorisinde ikinci oldu.

        Takım, yarışma öncesinde gerçekleştirdiği uçuş performansı analizleriyle gerçek uçuş verileri arasında yüksek düzeyde uyum sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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