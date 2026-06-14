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        Adana, Hatay ve Osmaniye'de Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Adana, Hatay ve Osmaniye'de Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 13. kez organize edilen bisiklet turu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Adana, Hatay ve Osmaniye'de Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Adana, Hatay ve Osmaniye'de Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 13. kez organize edilen bisiklet turu tamamlandı.

        Yurt genelinde düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'nun Adana etabı, Merkez Park'ta başladı.

        Yeşilay bayrağı, balon ve flamalarla bisikletlerini süsleyen katılımcılar, kentin tarihi ve turistik noktalarını da kapsayan yaklaşık 7 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

        Başlangıç yerinde son bulan tura, Vali Yardımcıları Abdullah Şahin ve İbrahim Küçük ile Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da katıldı.

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde de bisikletliler, Çevlik sahil yolunda ilerledi.

        Yeşilay Hatay Şube Sorumlusu Mehmet Ali Aysüt, gazetecilere, sağlıklı yaşama dikkati çekmek ve gençleri spora teşvik etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de Yeşilay Bisiklet Turu'na katılanlar, caddelerde pedal çevirip Kamil Kara Bulvarı'ndaki etkinlik alanında toplandı.

        Burada Yeşilay gönüllüleri, bisikletlilerin tansiyon ve nefes ölçümünü yaptı.

        Konserle tamamlanan etkinlikte, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve Yeşilay Kadirli Şube Başkanı Mustafa Kemal Evren Çiğil de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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