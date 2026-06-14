Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Kozan ilçesinde A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

        Kozan ilçesinde A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

        Adana'nın Kozan ilçesinde A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maç dev ekrandan izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Kozan ilçesinde A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

        Adana'nın Kozan ilçesinde A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maç dev ekrandan izlendi.

        Vatandaşlar, maç için dev ekran kurulan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda bir araya geldi.

        Kozan Belediyesi ekipleri, izleyicilere simit ve çorba ikram etti.

        Futbolseverler, milli takımın grubundaki ilk mücadelesini coşkuyla izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı

        Benzer Haberler

        Adana'da üreticilere anız uyarısı: "Toprağın geleceğini yakmayın"
        Adana'da üreticilere anız uyarısı: "Toprağın geleceğini yakmayın"
        12'nci kattan düşüp 'mucizevi şekilde' kurtulan Ecrin, hayatını iyiliğe ada...
        12'nci kattan düşüp 'mucizevi şekilde' kurtulan Ecrin, hayatını iyiliğe ada...
        Adana'da kadın hırsızlar girdikleri evden pirinç, bulgur, makarna ve elektr...
        Adana'da kadın hırsızlar girdikleri evden pirinç, bulgur, makarna ve elektr...
        Adana için sarı kodlu uyarı: Bugün kuvvetli yağış var
        Adana için sarı kodlu uyarı: Bugün kuvvetli yağış var
        Hem ciğer yediler hem de dev ekranda maçı izlediler Adana'da milli maç keba...
        Hem ciğer yediler hem de dev ekranda maçı izlediler Adana'da milli maç keba...
        Adana ve çevre illerde A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi
        Adana ve çevre illerde A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi