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        Adana ve çevre illerde A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekranlardan izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 08:13 Güncelleme:
        Adana ve çevre illerde A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekranlardan izledi.

        Adana'da vatandaşlar, maçı izlemek için dev ekran kurulan Merkez Park'a geldi.

        Türk bayrakları ve formalarla parka gelen futbolseverler, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'na tezahürat yaptı.

        Öte yandan, lezzet tutkunlarına günün her saati yemek imkanı sunulan Adana'da bazı vatandaşlar, milli heyecanı yaşamak için Kazancılar Çarşısı'ndaki "Ciğerciler Sokağı" olarak anılan caddedeki restoranlara geldi.

        Milli formalar ve Türk bayraklarıyla restoranlara giden vatandaşlar, ciğer ve kebap yiyerek A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

        - Mersin

        Mersin'de milli maç için sahil bandındaki Babil Su Sporları Merkezi önünde dev ekran kuruldu.

        Türk bayrakları ve formalarla alana gelen Mersinliler, milli takıma destek verdi.

        Müsabakayı izleyen vatandaşlar, heyecan dolu anlar yaşadı.

        - Hatay

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde de milli maç için sahil bandındaki Atatürk Anıt Alanı'na dev ekran kuruldu.

        Türk bayrakları ve formalarla alana gelen Hataylılar, A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de milli maçı izlemek isteyen vatandaşlar için Devlet Bahçeli Meydanı'na iki dev ekran kuruldu.

        Erken saatlerde ellerinde Türk bayrakları ve milli formalarla meydana gelen vatandaşlar, müsabakada heyecanlı anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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