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        Sanatçı Ahmet Selçuk İlkan Adana'da konser verdi

        Sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, Adana'da "50. Sanat Yılı Konseri" verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 23:06 Güncelleme:
        Sanatçı Ahmet Selçuk İlkan Adana'da konser verdi

        Sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, Adana'da "50. Sanat Yılı Konseri" verdi.

        Sarıçam Belediyesince, Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde İlkan'ın sanat dünyasındaki 50. yılı nedeniyle konser düzenlendi.

        Etkinlikte Vali Yardımcısı Hasan Balcı ile Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ tarafından İlkan'a plaket ve çiçek verildi.

        İlkan'ın sevilen eserlerini seslendirdiği konserde dinleyiciler de sanatçıya eşlik etti.

        Konsere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de çelenk gönderdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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