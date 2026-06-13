Sanatçı Ahmet Selçuk İlkan Adana'da konser verdi
Sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, Adana'da "50. Sanat Yılı Konseri" verdi.
Sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, Adana'da "50. Sanat Yılı Konseri" verdi.
Sarıçam Belediyesince, Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde İlkan'ın sanat dünyasındaki 50. yılı nedeniyle konser düzenlendi.
Etkinlikte Vali Yardımcısı Hasan Balcı ile Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ tarafından İlkan'a plaket ve çiçek verildi.
İlkan'ın sevilen eserlerini seslendirdiği konserde dinleyiciler de sanatçıya eşlik etti.
Konsere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de çelenk gönderdi.
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