Dünya karate şampiyonu muhtar, öğrencileriyle Avrupa şampiyonluğu hedefliyor

YAKUP SAĞLAM - Adana'da karate sporuyla ilgilenen 41 yaşındaki muhtar Hasan Yeşil, çalıştırdığı öğrencilerle katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda başarı hedefliyor.



Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde yaşayan Hasan Yeşil, spor hayatına küçük yaşlarda futbol oynayarak başladı.



Futbolun ardından televizyonda gördüğü karate sporuna ilgi duyan Yeşil, futbolu bırakarak bu branşa yöneldi.



Zamanla karatede önemli başarılara imza atan Yeşil, 2020'de milli sporcu olmaya hakkı kazandı.



Katıldığı organizasyonlarda 12 kez Türkiye şampiyonu olan Yeşil, 2020'de Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası ile bu yıl Polonya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda birincilik elde etti.









- Mahalledeki çocuklara ücretsiz ders veriyor



Yeşil, muhtarlık görevinin yanı sıra mahalledeki gençleri de spora yönlendirmek adına 6 yıl önce ücretsiz ders vermeye başladı.



Mahalle sakinlerinin sorunlarıyla ilgilenmenin yanı sıra Yeşil, akşamları yaptırdığı karate antrenmanları sayesinde 46 çocuğun katıldıkları farklı müsabakalarda derece elde etmesine vesile oldu.



Mahalle Evi'ndeki salonda hemen her akşam çocuklara dersler vermeyi sürdüren Yeşil, kasımda farklı yaş kategorilerindeki 8 sporcusuyla katılacağı Avrupa Şampiyonası'ndan da birinciliklerle dönmeyi hedefliyor.









- "Gençlere örnek oluyorum"



Hasan Yeşil, AA muhabirine, karatenin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Üç dönemdir mahalle muhtarı olduğunu anlatan Yeşil, "53 bin muhtar içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonu ünvanına sahibim. Benim dışımda başka milli sporcu ve dünya şampiyonu muhtarımız yok." dedi.



Yeşil, mahalle sakinlerinin taleplerinin yerine getirilmesinin yanı sıra çocukların spora yönlendirilmesi adına da elinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:



"Mahalle sakinleri sevgi ve saygı gösteriyor. Çok mutlu ve gururluyum. Gençlere örnek oluyorum. 5 yıl içinde 46 Türkiye şampiyonu çıkardım. Dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye tekrardan kazandırmak ve ünvanımı korumak için çalışmalarıma devam ediyorum."



Hasan Yeşil, kasımda düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan da hem kendisinin hem de 8 öğrencisinin madalya alabilmesi hedefiyle antrenmanlarını aralıksız sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

