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        Adana'da evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Adana'da evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ş.K'nin evine operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve pompalı tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ş.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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