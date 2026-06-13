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        Kozan'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 00:16 Güncelleme:
        Kozan'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        S.E. yönetimindeki 01 Y 9173 plakalı otomobil ile B.A. idaresindeki 01 AVG 257 plakalı motosiklet, Tufanpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kaza sonrası yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı sürücüyü Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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