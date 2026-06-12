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        Adana'da Belük Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 10 kişinin hayatını kaybettiği 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'un yıkılmasıyla ilgili davada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, tutuksuz 8 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 19:07 Güncelleme:
        Adana'da Belük Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 10 kişinin hayatını kaybettiği 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'un yıkılmasıyla ilgili davada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, tutuksuz 8 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar inşaat mühendisi Abdullah Yeldan, dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ile mimar Fatoş Sakarya, büro personeli Abdullah Sancar, inşaat mühendisi Füsun Gamsız, elektrik mühendisi Halil Yılmaz, dönemin Seyhan Belediyesi İskan Komisyonu ​​​​​​​Üyesi Can Mustafa Eren ile bazı müşteki ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, dosya kapsamında toplanan tüm deliller ve Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden gelen bilirkişi raporu dikkate alınarak her bir sanığın görevlerini gereği gibi yerine getirmeyerek 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler neticesinde yıkılan bahse konu binada göçük altında kalmaları sonucu 10 kişinin ölümüne neden olduklarını, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Füsun Gamsız, bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirterek, "Mütalaayı ve bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Mevzuata aykırı hiçbir işlem yapmadım. Dönemin yönetmeliği ne gerektiriyorsa o çerçevede hareket ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mütalaaya karşı detaylı savunma yapmak için süre istiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

        Sanık Alim Erdoğan ise yönetmelik ve kanuna aykırı bir işlem yapmadığını ileri sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

        Savunması alınan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek, mahkemeden adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu.

        Müşteki avukatları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, tutuklu yargılanmalarını ve cezalandırılmalarını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlanması için sanıklara süre verilmesine ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'un yıkılması sonucu 10 kişi ölmüştü. Binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Öte yandan, Belük Apartmanı A Blok'un yıkılmasıyla ilgili dönemin 7 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle ana davayla birleştirme talebiyle hazırlanan iddianame Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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