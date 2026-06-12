Adana'da aranan firari 8 hükümlü polis denetiminde yakalandı

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 8 firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak ve caddelerde yapılan denetimlerde şüpheli buldukları kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi. Kontrollerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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