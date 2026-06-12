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        Adana'da uyuşturucu ticareti sanıklarından birinin cezası yeniden yargılamada artırıldı

        Adana'da tır dorsesindeki 23 arı kovanında 3 kilo 352 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili üst mahkemenin bozma kararı sonrası yeniden yargılanan 2 sanıktan 1'inin cezası 6 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Adana'da uyuşturucu ticareti sanıklarından birinin cezası yeniden yargılamada artırıldı

        Adana'da tır dorsesindeki 23 arı kovanında 3 kilo 352 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili üst mahkemenin bozma kararı sonrası yeniden yargılanan 2 sanıktan 1'inin cezası 6 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya çıkarıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık tır sürücüsü A.A. ile sanık F.A. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, 15 Mart 2023'te A.A. idaresindeki tırın Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasında durdurulduğunu ve dorsede 23 arı kovanında 3 kilo 352 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

        HTS kayıtlarına göre A.A'nın uyuşturucu ticaretine ilişkin F.A. ile görüşme yaptığının belirlendiğini ifade eden savcı, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10'ar yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tır sürücüsü A.A'yı 10 yıl 5 ay hapis ve 70 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına, sanık F.A'nın ise istinafın bozma kararı öncesi çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis ve 42 bin lira para cezasını 12 yıl 6 ay hapis ve 84 bin lira para cezasına çıkarılarak, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

        - Dava

        Adana'da polislerce durdurulan tırın dorsesindeki 23 arı kovanında 3 kilo 352 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 15 Nisan 2025'te 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu tır sürücüsü A.A'ya 10 yıl 5 ay hapis ve 70 bin lira para cezası, uyuşturucuyu teslim alacağı öne sürülen tutuksuz sanık F.A'ya ise eyleminin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis ve 42 bin lira para cezası verilerek mevcut hallerinin devamına hükmedilmişti.

        Dava dosyasının istinaf incelemesi için gönderildiği Adana Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, "alınan beyanlar, toplanan deliller ve özellikle iletişimin tespiti tutanaklarına yansıyan görüşme içeriklerine göre, sanık F.A'nın suça konu uyuşturucu maddenin temini, gizlenmesi ve nakline müşterek fail olarak iştirak ettiği kabul edilmekle yasal şartları oluşmadığı halde teşebbüs hükümleri uygulanarak eksik ceza tayini yapıldığı" gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bulmuş ve yeniden yargılama yapılması için dosyayı 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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