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        Türk Kızılaya bağışladığı 326 ünite kanla hastalara umut oldu

        KORAY KILIÇ - Adana'da 63 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Zeki Özen, 15 yıldan bu yana Türk Kızılaya bağışladığı 326 ünite beyaz ve tam kanla çok sayıda hastaya umut oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Türk Kızılaya bağışladığı 326 ünite kanla hastalara umut oldu

        KORAY KILIÇ - Adana'da 63 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Zeki Özen, 15 yıldan bu yana Türk Kızılaya bağışladığı 326 ünite beyaz ve tam kanla çok sayıda hastaya umut oldu.


        Özen, duyarlılık göstermek adına 2011'de ilk kan bağışını yaptı. Süreç içerisinde kan bağışını tekrarlayan Özen, kendisini hem sağlık hem de manevi yönden daha iyi hissetmeye başladı.

        Belirli aralıklarla bağış yapmayı sürdüren Özen, 15 yılda 326 ünite beyaz ve tam kan vererek, çok sayıda hastaya umut oldu.

        Türk Kızılay tarafından bronz, gümüş ve altın madalyalarla ödüllendirilen Özen, çevresindekileri bağışçı olmaları konusunda teşvik etmeye devam ediyor.

        Bağışçı Zeki Özen, AA muhabirine, kan stoklarına katkıda bulunmanın çok önemli olduğunu söyledi.

        İnsanlara faydalı olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu anlatan Özen, "Kan verirken bana beyaz kan ve aferez işleminden bahsettiler. Bunun kan kanseri çocuklarda çok faydalı olacağını söyledikleri için bu bana motivasyon oldu." dedi.


        Özen, 2011'den bu yana her yıl beyaz ve tam kan olmak üzere düzenli bağışta bulunduğunu kaydetti.


        Düzenli kan vermenin sağlığına da iyi geldiğini vurgulayan Özen, şöyle devam etti:

        "326 defa kan vermiş olmak, binlerce kişiye dokunmuş olmanın mutluluğunu hissettiriyor. Bunun sadece manevi hazzı yeterli oluyor. Burada kan verirken karşılaştığım gençlerin hepsine bu işin önemini anlatmaya çalışıyorum. İnsan vücuduna bir zararı olmadan, aksine daha sağlıklı bir yaşam için düzenli kan vermenin kendi sağlıkları için daha iyi olacağını göstermeye çalışıyorum. Hatta onlara hedef koyarak, 'Beni geçin, ben 300 verdim ama siz yaş itibarıyla bunu 1000 yapabilirsiniz' diyerek onları motive etmeye çalışıyorum."

        - "Kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli olan bir ihtiyaçtır"

        Özen, kana sürekli ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli olan bir ihtiyaçtır. İnsanlar bunu düzenli bir alışkanlık haline getirirlerse hem kendi sağlıkları hem de ülkemizin kan ihtiyacı için çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Doğal afetlerde ya da ani bir olay olduğunda bir anda kan vermek için yığılmalar oluyor. Bunu önlemek için de insanların düzenli olarak kan vermesi ve bu verilen kanların stoklanması ve bu olaylardaki ilk müdahale anlarında da elde hazır kan stokunun olması çok önemli bir olaydır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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