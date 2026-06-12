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        Sağlıklı Nesiller Kooperatifi lansman toplantısı düzenlendi

        Adana'da kurulan Sağlıklı Nesiller Kooperatifi'nin lansman toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Sağlıklı Nesiller Kooperatifi lansman toplantısı düzenlendi

        Adana'da kurulan Sağlıklı Nesiller Kooperatifi'nin lansman toplantısı yapıldı.

        Sağlıklı Nesiller Kooperatifi Başkanı Süreyya Kılçık, bir otelde düzenlenen toplantıda, son dönemde glütensiz ürünlerin artmaya başladığını söyledi.

        Başlattıkları projeyle 100'e yakın kadına aşçılık eğitimi verdiklerini belirten Kılçık, şunları kaydetti:

        "İlk hedefimiz okullarda sağlıklı beslenmeyi yaygınlaştırmak. Bununla ilgili bir proje geliştirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı beslenmeyi okullarda ilk ebeveyenlere ve çocuklara anlatarak yaygınlaştırmak istiyoruz. Ülkemizin geleceği çocuklardan geçiyor ve çocukların sağlıklı beslenmesi de onların eğitimde başarılarını çok etkiliyor."

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