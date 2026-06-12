Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da orman yangını çıkardıkları iddia edilen 3 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da orman yangını çıkardıkları iddia edilen 3 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanı kundakladıkları gerekçesiyle haklarında en az 10'ar yıl hapis talebiyle dava açılan tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Adana'da orman yangını çıkardıkları iddia edilen 3 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanı kundakladıkları gerekçesiyle haklarında en az 10'ar yıl hapis talebiyle dava açılan tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Yarımca Mahallesi'nin Coşanlar mevkisindeki ormanlık alanda 25 Temmuz 2025'te çıkan yangına ilişkin Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan T.Y.G. (20) katıldı.

        Diğer sanıklar M.G. ile R.Y'nin yer almadığı duruşmada, avukatlar ve bazı tanıklar hazır bulundu.

        Beyanı alınan polis memuru tanık S.A, bu olaydan önce aynı bölgede çıkan orman yangınıyla ilgili 3 sanığın da idari para cezasına çarptırıldığını söyledi.

        Olay günü yangın noktasına gittiklerinde bir aracın kendilerine doğru geldiğini anlatan S.A, "Aracın farları açık olduğu için içindekileri göremedik. Ayrıca aracı üzerime doğru sürdüler. Daha sonra aracın Yarımca Mahallesi'ndeki sağlık ocağı yanında olduğuna dair bilgi aldık. Aracın yanına gidip arama yaptığımızda pet şişe ve testere ele geçirdik." diye konuştu.

        T.Y.G. savunmasında, olay günü akrabalarıyla su almak için Coşanlar mevkisine gittiklerini öne sürerek, "Ormandaki yangını biz çıkarmadık. Biz ormanda sadece alkol aldık. Yangınla ilgimiz bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

        Beyanların ardından mahkeme heyeti, zorla getirilme kararına rağmen duruşmaya katılmayan sanıklar M.G. ve R.Y. hakkında yakalama emri çıkarılmasına, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin devamına da karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nin Coşanlar mevkisindeki ormanlık alanı 25 Temmuz 2025'te kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden T.Y.G. tutuklanmış, 18 yaşından küçük M.G. ve R.Y. ise serbest bırakılmıştı.

        Sanık T.Y.G. hakkında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun "kasten orman yakma" suçu kapsamında 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Olaya karıştıkları öne sürülen M.G. ile R.Y'nin yaşlarının küçük olması nedeniyle soruşturmaları ayrı yürütülmüş, sanıklar hakkında aynı suçlama yönünden hazırlanan iddianame, bu dava dosyasıyla birleştirilmişti. T.Y.G, 23 Şubat'taki ilk duruşmada yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Denizde boğulma tehlikesi geçiren kız kardeşleri çevredekiler kurtardı
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren kız kardeşleri çevredekiler kurtardı
        Adana'da aranan firari 8 hükümlü polis denetiminde yakalandı
        Adana'da aranan firari 8 hükümlü polis denetiminde yakalandı
        Yüreğir Belediyesi'nden çalışanlara sağlık desteği
        Yüreğir Belediyesi'nden çalışanlara sağlık desteği
        Sağlıklı Nesiller Kooperatifi lansman toplantısı düzenlendi
        Sağlıklı Nesiller Kooperatifi lansman toplantısı düzenlendi
        Adana'da uyuşturucu ticareti sanıklarından birinin cezası yeniden yargılama...
        Adana'da uyuşturucu ticareti sanıklarından birinin cezası yeniden yargılama...
        Türk Kızılaya bağışladığı 326 ünite kanla hastalara umut oldu
        Türk Kızılaya bağışladığı 326 ünite kanla hastalara umut oldu