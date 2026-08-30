Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlandı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlandı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlandı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Adana'da Vali Mustafa Yavuz, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, gaziler ile vatandaşların katıldığı törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Vali Yavuz, Korgeneral Kurumahmut ve Başkan Vekili Geçer, Adana Valiliği'nde tebrikleri kabul etti.

        Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

        REKLAM

        Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu program, geçit töreniyle son buldu.

        - Mersin

        Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Tören aracına binen Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcıların Zafer Bayramı'nı kutladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

        Öğrencilerin şiir okuduğu, Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu törende, Jandarma Merasim Bölük Komutanlığının "tüfekli hareketler" gösterisi katılımcılardan alkış aldı.

        REKLAM

        Program, geçit töreniyle sona erdi.

        Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden programda kent protokolü, milletvekilleri, kurum yetkilileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

        - Hatay

        Hatay'da Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Antakya Şehitliği'nde süren programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Vali Masatlı ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından cimnastik ve halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

        REKLAM

        Jandarma komando timlerinin "Komando Andı" okuduğu programda, Jandarma Merasim Bölük Komutanlığının "tüfekli hareketler" gösterisi izlendi.

        Programa, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Yeni Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        Altı ayda zafer çıkmadı
        Altı ayda zafer çıkmadı
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı

        Benzer Haberler

        Ogün Abi Derneği, oğlunun mağdur ettiği kanser hastası kadına destek verdi
        Ogün Abi Derneği, oğlunun mağdur ettiği kanser hastası kadına destek verdi
        Adana'da "Ulusal Model Fabrika Ağının Geliştirilmesi Çalıştayı" gerçekleşti...
        Adana'da "Ulusal Model Fabrika Ağının Geliştirilmesi Çalıştayı" gerçekleşti...
        Sopayla öldürülen Haluk'un ailesi: Başka şüphelilerin de olduğunu düşünüyor...
        Sopayla öldürülen Haluk'un ailesi: Başka şüphelilerin de olduğunu düşünüyor...
        Hayatını tamirciliğe adayan İsmail usta 51 yıldır aynı dükkanda arızalı saa...
        Hayatını tamirciliğe adayan İsmail usta 51 yıldır aynı dükkanda arızalı saa...
        Anız ateşi mahalleyi dumana boğdu
        Anız ateşi mahalleyi dumana boğdu
        Kanser hastası annesinin banka kartı ve cep telefonunu alıp kayıplara karış...
        Kanser hastası annesinin banka kartı ve cep telefonunu alıp kayıplara karış...