Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS'nin ilk oturumu TYT başladı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Adana'da adaylar, sınava girecekleri okullara erken saatlerde gitmeye başladı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.
- Mersin
Mersin'de adaylar, Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'ne sabahın erken saatlerinde geldi.
Kimlik kontrolü yapılan adaylar, sınava girecekleri salonlara alındı.
Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.
- Hatay
Hatay'da da adaylar, Antakya Yüksel Kemal Behzetoğlu Anadolu Lisesi'ne sabahın erken saatlerinde geldi.
Kimlik kontrolü yapılan adaylar, sınava girecekleri salonlara alındı, aileler ise okul dışında çocuklarını bekledi.
- Osmaniye
Osmaniye'de sabah erken saatlerde Osmaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.
Aileler ise çocuklarını okul bahçesinin dışında bekledi.
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