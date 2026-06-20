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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

        Adana'da adaylar, sınava girecekleri okullara erken saatlerde gitmeye başladı.

        Merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

        - Mersin

        Mersin'de adaylar, Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'ne sabahın erken saatlerinde geldi.

        Kimlik kontrolü yapılan adaylar, sınava girecekleri salonlara alındı.

        Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.

        - Hatay

        Hatay'da da adaylar, Antakya Yüksel Kemal Behzetoğlu Anadolu Lisesi'ne sabahın erken saatlerinde geldi.

        Kimlik kontrolü yapılan adaylar, sınava girecekleri salonlara alındı, aileler ise okul dışında çocuklarını bekledi.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de sabah erken saatlerde Osmaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

        Aileler ise çocuklarını okul bahçesinin dışında bekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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