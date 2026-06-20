Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da otomobilde 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Adana'da otomobilde 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Adana'da 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Adana'da otomobilde 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Adana'da 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, sol arka kapı boşluğuna gizlenmiş poşette 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.


        Gözaltına alınan sürücü B.T. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapılması ve kapı boşluğuna gizlenen poşette uyuşturucu bulunması polis kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya başımıza yıkıldı!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        Milli Takım'dan acı veda!
        Milli Takım'dan acı veda!
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Meloni'den Trump'a tepki
        Meloni'den Trump'a tepki
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi

        Benzer Haberler

        Artan sıcaklıklar dondurmalı tatlılara ilgiyi arttırdı
        Artan sıcaklıklar dondurmalı tatlılara ilgiyi arttırdı
        Adana'daki metruk binalar mahalleliyi tedirgin ediyor
        Adana'daki metruk binalar mahalleliyi tedirgin ediyor
        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        100 metrelik uçurumdan yuvarlandı, jandarmanın dikkatiyle kurtuldu
        100 metrelik uçurumdan yuvarlandı, jandarmanın dikkatiyle kurtuldu
        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Adana'da özel gereksinimli çocuklarla bul...
        Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Adana'da özel gereksinimli çocuklarla bul...