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        Adana'da eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin gerekçesi açıklandı

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi, karısını baltayla öldüren sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Adana'da eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin gerekçesi açıklandı

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi, karısını baltayla öldüren sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesini açıkladı.


        PTT Evleri Mahallesi 3544 Sokak'taki evinde 26 Ekim 2023'te eşi Ayşe Cebeci'yi (65) başına baltayla vurarak öldüren İbrahim Cebeci'ye (73) tutuklu yargılandığı davanın 9 Haziran'daki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçesi yazıldı.

        Mahkemenin kararında, olay günü çift arasında hastaneye gidilip gidilmemesi konusunda çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi.

        Kavga sırasında sanığın, eşinin kafasına baltayla vurduğu anlatılan kararda, "Olay sonrası sanığın, mahalle muhtarı A.İ'nin yanına gidip eşini öldürdüğünü beyan ettiği, muhtarın haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin maktulü hareketsiz vaziyette bulduğu ve yakınında balta olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu raporuna göre İbrahim Cebeci'nin cezai ehliyetinin tam olduğu bilgisine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

        "Sanığın mahalle muhtarına gidip soğukkanlı şekilde eşini öldürdüğünü anlatması ve karakolu arayıp kendisini almalarını söylemesi sebebiyle eşini öldürdükten sonra pişmanlık göstermediği kanaatine varılmış, bu haliyle sanık hakkında takdiri indirim koşulları oluşmadığından 'iyi hal' indirimi uygulanmamış ve sanığın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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