Adana, Mersin ve Hatay'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Adana, Mersin ve Hatay'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Adana'daki Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Sel, Jandarma Teşkilatının, görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olduğunu belirterek, "Jandarma, modern teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerine getirme gayret, azim ve inancı içerisindedir." dedi.



- Mersin



Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.



Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



- Hatay



Hatay'da da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek, tören yapılan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Törenin ardından Şimşek ve beraberindeki heyet, Antakya Şehitliği'ni ziyaret etti.



Kabirlere çiçek bırakan katılımcılar, dua okudu.

