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        Kan bağışı duyarlılığı sayesinde hastaların hayatına dokunuyor

        Adana'da iki yıl önce bir okulda düzenlenen etkinlikte kan bağışçısı olan kamu personeli Nafiye Şahlı, hastalara umut olmak için düzenli aralıklarla Türk Kızılayının yolunu tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Kan bağışı duyarlılığı sayesinde hastaların hayatına dokunuyor

        Adana'da iki yıl önce bir okulda düzenlenen etkinlikte kan bağışçısı olan kamu personeli Nafiye Şahlı, hastalara umut olmak için düzenli aralıklarla Türk Kızılayının yolunu tutuyor.

        Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli 51 yaşındaki Şahlı, 2024'te Seyhan ilçesindeki Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nda düzenlenen kan bağışı etkinliğine katıldı.

        Çalıştığı kurumun hayata geçirdiği kampanya kapsamında kan veren Şahlı, duyarlılığını alışkanlığa dönüştürmeye karar verdi.

        Şahlı, kan arayanlara umut olmak için düzenli aralıklarla Türk Kızılayının bağış noktalarını ziyaret etmeye başladı.

        İki yıldır yaptığı bağışlarla ihtiyaç sahiplerinin hayatına dokunan Şahlı, çevresindekilere örnek teşkil ediyor.

        - "Kan verdikten sonra telefonuma gelen mesajı görünce çok duygulanıyorum"

        Nafiye Şahlı, AA muhabirine, kan bağışlamanın kendisine huzur verdiğini söyledi.

        Herkesin kan bağışına ihtiyaç duyabileceğini belirten Şahlı, "Kan bağışının hayat kurtardığını, bir ünite kanın birçok insana fayda sağladığını biliyorum. Bir gün bu durum, benim ve sevdiklerimin de başına gelebilir. Topluma fayda sağlamak ve insanlara destek olmak için kan bağışında bulunuyorum." dedi.

        Şahlı, Türk Kızılayına gitmeyi sürdüreceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Kan verdikten sonra telefonuma gelen mesajı görünce çok duygulanıyorum. Kan vermek beni çok gururlandırıyor. Hiç tanımadığım bir insanın hayatına umut, çare oluyorum. Bundan daha fazla gurur verici, sevindirici bir şey yok. Çevremdeki herkese söylüyorum. Durumu, sağlığı yerinde olan herkesi kan bağışında bulunmaya, düzenli kan vermeye davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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