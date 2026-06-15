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        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 19 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 19 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Y.S. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 Mayıs 2025'te yapılan operasyonda gözaltına alınan Y.S'nin Kayışlı Mahallesi'ndeki evinde 87 gram esrar, 13 gram sentetik uyuşturucu ve 13 kök Hint keneviri ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçlarından 11 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Y.S. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçlarından 19 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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