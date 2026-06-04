Adana Valisi Mustafa Yavuz, Saimbeyli ilçesini ziyaret etti
Adana Valisi Mustafa Yavuz, Saimbeyli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Adana Valisi Mustafa Yavuz, Saimbeyli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Vali Yavuz, ilçedeki temasları kapsamında Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın ile bir araya geldi.
Ziyarette ilçede sunulan kamu hizmetleri ve devam eden projeler hakkında bilgi alan Yavuz, daha sonra kurum müdürlerinin yer aldığı toplantıya katıldı.
Toplantıda, yörenin gelişimine yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Vali Yavuz, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğine de ziyaretlerde bulundu.
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