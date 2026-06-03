Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana ve Mersin'de bilirkişilik temel eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

        Adana ve Mersin'de bilirkişilik temel eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

        Adana ve Mersin'de bilirkişilik temel eğitimini tamamlayan 42 kursiyere sertifikaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 21:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana ve Mersin'de bilirkişilik temel eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

        Adana ve Mersin'de bilirkişilik temel eğitimini tamamlayan 42 kursiyere sertifikaları verildi.

        Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) ve Çağ Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "Bilirkişilik Temel Eğitimi Projesi" kapsamında eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için tören düzenlendi.

        Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çağ Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Yücel Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, "Bilirkişilik Temel Eğitimi"ni alan 42 kursiyere sertifikaları dağıtıldı.

        DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, AA muhabirine, Çağ Üniversitesi'yle önemli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Eğitime katılanlardan olumlu yönde geri dönüş aldıklarını anlatan Karslıoğlu, "Böyle eğitimler düzenlediğimiz için mutluyuz, gururluyuz. DAİMFED olarak bu tür etkinliklere devam edeceğiz." dedi.

        Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç da üniversite olarak sektörle işbirliği halinde olduklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde bu çalışmaları diğer meslek gruplarına yaygınlaştırmak suretiyle toplumsal katkı fonksiyonumuzu daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

        Törene, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haşim Kelebek, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, Adana İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Recep Kurtoğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Polat'ların koruması öldürüldü
        Polat'ların koruması öldürüldü
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!

        Benzer Haberler

        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası
        Elektrik panosuna giren yavru sansarı itfaiye kurtardı
        Elektrik panosuna giren yavru sansarı itfaiye kurtardı
        ATÜ Teknik Üniversiteler Birliği'ne katıldı
        ATÜ Teknik Üniversiteler Birliği'ne katıldı
        Feke ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Feke ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Emekli polis oğlunu böyle öldürdü
        Emekli polis oğlunu böyle öldürdü
        Para isteyen oğlunu çıkan tartışmada öldürdü, cesedinin başında polisi bekl...
        Para isteyen oğlunu çıkan tartışmada öldürdü, cesedinin başında polisi bekl...