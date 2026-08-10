Adana ve Osmaniye'de AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümüne ilişkin açıklama yapıldı

Adana ve Osmaniye'de AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" temasıyla basın toplantısı düzenlendi.



Adana'da merkez Çukurova ilçesindeki Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.



AK Parti İl Başkanı Mustafa Özkan, burada yaptığı konuşmada, partisinin 25 yıldır milletin emanetini taşıdığını söyledi.



Partisinin, demokrasiyi, milli iradeyi ve Türkiye'nin istiklalini hedef alan birçok saldırıyla karşılaştığını dile getiren Özkan, şöyle konuştu:



"Küresel ekonomik krizlerle, salgınlarla, savaşlarla ve asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin yol açtığı büyük yıkımla mücadele ettik. Her defasında milletimize güvendik, milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık, Türkiye’nin istikametinin değiştirilmesine müsaade etmedik."



Özkan, AK Parti'nin asıl gücünün milletle kurduğu gönül bağından geldiğini vurgulayarak, "Bugün AK Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı resmi verilere göre 11 milyon 709 bin 913 üyesiyle Türkiye'nin açık ara en büyük siyasi partisidir. Bu sayı, milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatlarımızın fedakar çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir. Ancak bizim için her üyemiz yalnızca bir rakam değil aynı ideale inanmış bir yol ve dava arkadaşıdır." ifadelerini kullandı.



Etkinliğe eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, partililer ve vatandaşlar katıldı.



- Osmaniye



AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da parti binasında düzenlediği basın toplantısında, partisinin 25 yıl önce bir millet hareketi olarak yola çıktığını anlattı.



Ülkede siyasi iktidarsızlık, ekonomik krizler, vesayet ve yasakların hakim olduğu bir dönemde AK Parti'nin kurulduğunu belirten Binboğa, "AK Parti yalnızca yeni bir siyasi parti değil aziz milletimizin değişim iradesinin, demokrasi talebi ve güçlü Türkiye idealinin adı oldu. Milletimiz, kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyarak ülkemizin kaderini değiştirdi." diye konuştu.



Binboğa, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin, tarihin en kapsamlı kalkınma, demokratikleşme ve atılım dönemine girdiğini kaydetti.

