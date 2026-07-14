Adana'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde barda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili tutuklanan 5 sanık hakkında dava açıldı.



Çınarlı Mahallesi'ndeki bir iş hanında bulunan barda 11 Aralık 2025'te işletmenin ortağı ve solisti Kenan Arslan'ın (42) öldüğü kavgaya ilişkin tutuklanan Ahmet D, D. Arslan, Gökhan D, Hüseyin Ç. ve olayda yaralanan Abdulhalik D. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.



Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay öncesinde Hüseyin Ç'nin kız arkadaşı ve Abdulhalik D. ile faklı bir bara gittikleri, burada karşılaştıkları maktul Kenan Arslan ile tartışma yaşadıkları belirtildi.



Kenan Arslan'ın bir süre sonra ortağı olduğu bara geçtiği, Hüseyin Ç. ile Abdulhalik D'nin de buraya geldiği anlatılan iddianamede, Hüseyin Ç'nin telefonla Ahmet D. ve Gökhan D'yi de bara çağırdığı ifade edildi.



Barda çıkan kavgada Gökhan D'nin tabancayla Kenan Arslan'ı öldürdüğü, maktulün oğlu D. Arslan'ın da pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Abdulhalik D'yi yaraladığı belirtildi.



İddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıklar Ahmet D, Abdulhalik D, Gökhan D. ve Hüseyin Ç'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, Gökhan D'nin ayrıca "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar, sanık D. Arslan'ın ise Abdulhalik D'yi pompalı tüfekle yaralaması sebebiyle "nitelikli kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.



İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.



- Olay



Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir iş hanında bulunan barda 11 Aralık 2025'te gece saatlerinde işletmenin ortağı ve solisti Kenan Arslan ile Hüseyin Ç. arasında kavga çıkmıştı. Tarafların yakınlarının da karıştığı kavgada Arslan hayatını kaybetmiş, Abdulhalik D. yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan Abdulhalik D, Ahmet D, D. Arslan, Gökhan D. ve Hüseyin Ç. 16 Aralık 2025'te tutuklanmıştı.

