Kozan Kaymakamı Arslanköylü, LGS'den tam puan alan öğrenciyi ödüllendirdi
Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrenciyi ödüllendirdi.
Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrenciyi ödüllendirdi.
Kaymakam Arslanköylü, sınavdan tam puan alan Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu öğrencisi Şevval Kayhanlı ile ailesini ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik'i kabul etti.
Gösterdiği üstün başarıdan dolayı Kayhanlı'yı tebrik eden Arslanköylü, başarıda emeği geçen ailesine, öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür etti.
Arslanköylü, daha sonra Kayhanlı'yı çeyrek altınla ödüllendirdi.
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