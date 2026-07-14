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        Kozan Kaymakamı Arslanköylü, LGS'den tam puan alan öğrenciyi ödüllendirdi

        Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrenciyi ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Kozan Kaymakamı Arslanköylü, LGS'den tam puan alan öğrenciyi ödüllendirdi

        Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrenciyi ödüllendirdi.

        Kaymakam Arslanköylü, sınavdan tam puan alan Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu öğrencisi Şevval Kayhanlı ile ailesini ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik'i kabul etti.

        Gösterdiği üstün başarıdan dolayı Kayhanlı'yı tebrik eden Arslanköylü, başarıda emeği geçen ailesine, öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür etti.

        Arslanköylü, daha sonra Kayhanlı'yı çeyrek altınla ödüllendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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